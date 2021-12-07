Beşiktaş'tan Avrupa'ya 'çok farklı' veda! | Borussia Dortmund 5-0 Beşiktaş
İki tarafın da gerçek bir üstünlük kuramayarak başladığı maçta Dortmund gol perdesini 28.dakikada açtı. Bellingham topla ceza sahası yayına doğru sokulup solundaki Malen'i gördü. Malen sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vuruşunu yaptı. Ersin'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Dortmund karşılaşmada 1-0 öne geçmiş oldu.
Devrenin son dakikalarında ise Beşiktaş tam bir şok yaşadı. Önce; Wolf'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.Sonrasında Welinton müdahalesi dolayısıyla kırmızı kart gördü. Hakem Letexier, pozisyonu VAR'dan izleyerek onadı. Sonrasında topun başına geçen Marco Reus, topu sol köşeden ağlara yolladı ve farkı ikiye çıkardı.
Devrenin 2-0 Dortmund lehine sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ta ikinci yarıda Kenan Karaman, yerini Rosier'e bıraktı. Bu değişikliğe rağmen 53.dakikada fark üçe çıktı. Verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Reus, Necip'ten sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yakın direk dibinden ağlara yollayan Reus; kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetmiş oldu.
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