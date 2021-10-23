Bill Gates’in yatı Didim açıklarında demirledi

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 17:49
<p>Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, süper yat ile Efes’teki Meryemana Evi’ni ziyaretinin ardından Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında demir attı.<br></p>

Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, süper yat ile Efes’teki Meryemana Evi’ni ziyaretinin ardından Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında demir attı.

<p>Yazılım devi Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, haftalık kirası 1 milyon 800 bin Avro olan 107 metre uzunluk, 16 metre genişliğe sahip Cayman Adaları bayraklı ’Lana’ isimli kiralık süper yat ile Didim açıklarında demir attı.<br></p>

Yazılım devi Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, haftalık kirası 1 milyon 800 bin Avro olan 107 metre uzunluk, 16 metre genişliğe sahip Cayman Adaları bayraklı ’Lana’ isimli kiralık süper yat ile Didim açıklarında demir attı.

<p>Didim Altınkum açıklarındaki yatın Pazar günü ilçeden ayrılması bekleniyor.&nbsp;<br></p>

Didim Altınkum açıklarındaki yatın Pazar günü ilçeden ayrılması bekleniyor. 

<p>Gates’in yatını 68,2 metre boyunda katamaran sınıfı destek gemisi “Wayfinder”de eşlik ediyor.<br></p>

Gates’in yatını 68,2 metre boyunda katamaran sınıfı destek gemisi “Wayfinder”de eşlik ediyor.

<p>Katamaran’da Gates’in yakın korumaları ile personelinin kaldığı öğrenildi.<br></p>

Katamaran’da Gates’in yakın korumaları ile personelinin kaldığı öğrenildi.

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