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‘BARAJI AŞACAK BİR KİTLEYE SAHİBİZ’

Balıkesir’de de çadır kurmak isteyenler olduğunu ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

“Kandıra’da yapılan bu olay duyulunca dün de Balıkesir’den aradılar, 'Bizim de gücümüz yok biz de çadırı ilçe binası yapabilir miyiz?' diye sordular, biz de bu akşam bir toplantı yapacağız MKYK üyelerimizle, bu konu hakkında fikir alışverişi yapacağız. Fakat bu fikre ben sıcak bakıyorum. Çünkü bizim paramız yok, paramız olmadığı için de bu yolu seçtik. Biz barajı aşacak bir kitleye sahibiz. 10 milyondan fazla bir nüfusumuz var, bunu oya böldüğümüz zaman 7 milyon seçmenimiz oluyor. Bu seçmende 1 milyonu kaçırsak geriye 6 milyon seçmen kalıyor. 6 milyon gibi oy sayısıyla da yüzde 12-13 oy bandını yakalayabiliriz. En az 75-80 milletvekiliyle Güzel Parti mecliste Romanları temsil edecektir.”