Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı: Bu bir facia, korkunç bir şey

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:39

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Halk Tv'de yayınlanan Perdenin Önü Arkası programına katıldı. Dikbayır programda önümüzdeki pazar seçim olması durumunda AKP'nin alacağı oyun yüzde 25'e bile ulaşamayacağını iddia etti.

"BU BİR FACİA KORKUNÇ BİR ŞEY"

Gençlere ilişkin profesyonel bir araştırmayı da aktaran Dikbayır şöyle konuştu:

"Gençlere şu soruyu sorduk; 'imkanınız olsa dışarıda okumak ister misiniz? Ya da çalışmak ister misiniz?' bu gençlerin yüzde 72'si 'evet' yanıtı verdi. Size daha acı bir şey söyleyeceğim. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Bir soru daha sorduk, bunun dozajı nedir diye anlamak için 'bir daha geri gelemeyecek olsanız yine evet der misiniz?' Yüzde 64'ü 'evet' dedi. Bakın bu ülkenin gençlerin yüzde 64'ü bu ülkeye güvenmiyor. Bu bir facia korkunç bir şey..."