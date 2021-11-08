Binbir zahmetle yapılıyor, litresi 120 lira

İHA
08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:43
<p>Hatay’da, doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyvelerinin kaynatılarak binbir zahmetle üretilen defne yağı, pazar sıkıntısı çekmeden litresi120 TL’ye satılıyor.</p>

Hatay’da, doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyvelerinin kaynatılarak binbir zahmetle üretilen defne yağı, pazar sıkıntısı çekmeden litresi120 TL’ye satılıyor.

<p>Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor. Sabun yapımının yanı sıra, kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor.</p>

Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor. Sabun yapımının yanı sıra, kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor.

<p>Samandağ'ın Kapısuyu Mahallesi'nde defne yağı çıkaran Ahmet Balcı, "Defne yağı yaparken ilk önce defne tanesini koyuyoruz sonra ölçülü şekilde suyunu koyuyoruz ve gece kazanın altını yakıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Sabah olunca kazanın içindeki meyveleri ezip yağını alıyoruz" dedi.</p>

Samandağ'ın Kapısuyu Mahallesi'nde defne yağı çıkaran Ahmet Balcı, "Defne yağı yaparken ilk önce defne tanesini koyuyoruz sonra ölçülü şekilde suyunu koyuyoruz ve gece kazanın altını yakıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Sabah olunca kazanın içindeki meyveleri ezip yağını alıyoruz" dedi.


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