Bitlis'te bu kış 9 metrelik kar yağdı

Arabaları kara gömülen vatandaşlar ise bin bir zorlukla kar altındaki araçlarını çıkarmaya çalışıyor. İlçede vatandaşlar için çileye dönüşen kar yağışı, çocuklar için ise eğlenceye dönüştü. Kar yağışının zaman zaman etkisini yitirmesini fırsat bilen çocuklar, Van Gölü sahilinde kar topu oynayarak eğlendiler.

