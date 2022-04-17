Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında saha karıştı

Saha içinde başlayan gerginlik saha dışına da yansıdı. Olaylar stat dışına taşarken polis bazı taraftarlara cop ve biber gazı ile müdahale etti. Bazı taraftarla da basın mensuplarına müdahale ederek görüntü almalarına engel olmaya çalışırken, polis ekipleri taraftarları uzaklaştırdı. Yaşanan olayların ardından bazı taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

