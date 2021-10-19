Bu hastalıklarınız varsa turşu tüketimine dikkat

SALATALIK VE BİBERE TALEP VAR

Mesleğin babasından kendisine kaldığını söyleyen Dursun Zengin “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum turşu sirkeden olur. Biz turşuyu 12 ay boyunca satıyoruz ancak kışın çok daha fazla talep oluyor. Turşu, Covid-19'a da iyi gelir. Ben kendimi bildim bileli hiç gribe yakalandığımı bilmem. Mahallede birisi gribe yakalandıysa gelir benden acı bir turşu suyu içer iş biter. Genellikle salatalık, lahana ve bibere talep var bunları herkes yiyor. Pancar turşusunun da çok faydası var onu da iyi satıyoruz. Doktorlar bile turşuyu tavsiye ediyor, kendileri bizzat gelip alışveriş yapıyor” şeklinde konuştu.