Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

02 Nisan 2021 Cuma, 11:29

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı İsa T., Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir tesiste elbiseleri ve çıplak ayaklarıyla turşu kazanına giren akrabası Ali G.’yi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüleri inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede her iki şahsın da Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Videoyu çeken İsa T.'nin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.