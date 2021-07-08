<p>Bukayo Saka, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka ile oynanan yarı final maçında tarihe geçti. 19 yıl 305 günlük olan Saka, İngiltere formasıyla büyük bir turnuvada yarı final oynayan en genç futbolcu oldu.</p>
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Bukayo Saka, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka ile oynanan yarı final maçında tarihe geçti. 19 yıl 305 günlük olan Saka, İngiltere formasıyla büyük bir turnuvada yarı final oynayan en genç futbolcu oldu.

<p>Daha önce bu rekor, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Wayne Rooney'ye aitti. Michael Owen da 1998 Dünya Kupası'nda 19 yaşındayken forma giymişti.<br></p>
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Daha önce bu rekor, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Wayne Rooney'ye aitti. Michael Owen da 1998 Dünya Kupası'nda 19 yaşındayken forma giymişti.

<p>Saka, Rooney ve Owen ile birlikte İngiltere adına oynayan 20 yaş altı üçüncü futbolcu oldu.</p>
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Saka, Rooney ve Owen ile birlikte İngiltere adına oynayan 20 yaş altı üçüncü futbolcu oldu.

<p>Bukayo Saka, Arsenal altyapısından yetişmiş ve 2 yıl önce profesyonel olmuştu.<br></p>
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Bukayo Saka, Arsenal altyapısından yetişmiş ve 2 yıl önce profesyonel olmuştu.

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