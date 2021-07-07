EURO 2020 | İngiltere, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:40

İngiltere ve Danimarka, Londra’daki Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maça baskılı başlayan İngiltere, 5. dakikada gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Harry Kane’in ceza sahasına gönderdiği topta Raheem Sterling pozisyonu değerlendiremedi.

İlk 10 dakikada topa daha fazla sahip olan İngiltere, Danimarka savunmasında boşluk bulmaya çalıştı. Harry Kane ve Sterling’le pozisyonlar yakalayan İngiltere, üstünlük golünü bulamadı.

PICKFORD’DAN HATA

15. dakikada İngiltere kalecisi Jordan Pickford, Martin Braithwaite’ın şutunu rahat bir şekilde kontrol etti. İngiliz kalecinin pozisyonun ardından takım arkadaşına gönderdiği top kısa kalırken Danimarka maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Braithwaite, aynı noktadan bir kez daha şut imkânı yakalarken savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

BASKI ARTTI

İlk 15 dakikada kendi sahasında bekleyen Danimarka, 15. dakikadan sonra ikinci ve üçüncü bölgedeki baskısını artırarak rakibini hataya zorladı. Danimarka’nın ön alandaki baskısıyla oyun kurmakta zorlanan İngiltere, savunmadan uzun toplarla çıkmaya çalıştı.

PICKORD REKOR KIRDI

Maçın 26. dakikasına golsüz eşitlikle girilirken İngiltere kalecisi Jordan Pickford, yeni bir rekorun sahibi oldu. Pickford, 721 dakikayla İngiltere Milli Takım takım tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci unvanını elde etti.

DANİMARKA GOLÜ BULDU

29. dakikada Danimarka, ceza sahasına yakın bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Damsgaard, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve skor 1-0'a geldi.

STERLING SKORU EŞİTLEDİ

Yediği golden sonra rakip sahadaki baskısını artıran İngiltere, 36. dakikada Sterling’le gole yaklaştı. Harry Kane’in içeriye çevirdiği topta Sterling, Schmeichel ile karşı karşıya kalırken Danimarkalı kaleci kritik bir kurtarış yaptı.

Devam eden pozisyonda orta sahaya gelerek alan boşaltan Kane, aldığı topu savunma arkasına sarkan Bukayo Saka ile buluşturdu ve Saka’nın içeriye çevirdiği topta Sterling skoru eşitledi. İlk yarıda başka gol olmazken devreye 1-1 eşitlikle girildi.

İNGİLTERE GOLE YAKLAŞTI

Dengeli başlayan ikinci yarıda İngiltere, 54. dakikada Harry Maguire ile gole yaklaştı. Mason Mount’un kullandığı serbest vuruşta Maguire, düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleye gönderirken Kasper Schmeichel hata yapmadı ve topu köşeden çıkarttı.

DANİMARKA’DAN ÜÇ HAMLE

Maçın son yarım saatine 1-1 eşitlikle girilirken Danimarka 67. dakikada üç oyuncu değişikliği yaptı. İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate ise ilk değişikliğini 69. dakikada yaparken Bukayo Saka’nın yerine Jack Grealish oyuna dahil oldu.

Maçın son bölümünde her iki takım da kontrollü bir oyunu tercih ederken 6 dakikalık uzatma bölümünde İngiltere, Sterling ve Grealish ile gol pozisyonu yakalasa da gole çeviremedi ve maç uzatmaya gitti.

İNGİLTERE HIZLI BAŞLADI

İlk uzatma devresine hızlı başlayan İngiltere, Danimarka kalesinde baskı kurarken 97. dakikada önce Grealish’le ardından Sterling’le gole yaklaştı. 101. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sterling, Maehle’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Danny Makkelie penaltı noktasını gösterdi.

ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI

VAR incelemesinin ardından kullanılan penaltıda Harry Kane’in şutunu Kasper Schmeichel çıkardı. Dönen topu tamamlayan Harry Kane takımını öne geçirdi. İlk uzatma devresinde başka gol olmadı ve ikinci uzatma bölümüne 2-1 İngiltere’nin üstünlüğüyle girildi.

GREALISH OYUNDAN ALINDI

İkinci uzatma devresine İngiltere değişiklikle başladı. Maçın 69. dakikasında oyuna dahil olan Jack Grealish, yerini Kieran Trippier'a bıraktı. Beraberlik golünü arayan Danimarka, 113. dakikada Braithwaite gole yaklaştı. Danimarka'nın savunmada bıraktığı boşlukları değerlendiremeyen İngiltere, kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başardı ve finale yükseldi.

İngiltere aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonları tarihinde ilk kez finale yükselirken 1966 Dünya Kupası sonrasında ilk kez uluslararası bir turnuvayı kazanma şansı elde etti.

İngiltere, İtalya ile 11 Temmuz'da Wembley'de final oynayacak.