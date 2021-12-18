Bulgarlar alışveriş için Edirne’ye akın ediyor: 'Bagajlarımızı dolduruyoruz'

Edirne’de fiyatlar uygun olduğunu aktaran Bulgaristan vatandaşı Mustafa Ademov, "Biz burada baklavadan fıstığa kadar bagajlarımızı doldurup gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Bulgar vatandaşı Şükrü Genç ise "Buraya yılbaşı alışverişi yapmaya geldim. Bunun yanında ayakkabı, mont, lokum gibi birçok ihtiyacımı da karşıladım. Burada fazlasıyla alışveriş yapıyoruz. Çünkü bizde adet bu şekildedir” diye konuştu.

Yılbaşı alışverişi için Ulus Pazarını tercih eden Bulgar Turist Donko Rizal da, “Pazara alışveriş için geldik. Meyvelerimizi, sebzelerimiz her şeyimizi buradan aldık. Yılbaşı için hazırlıklarımıza başladık” dedi.

Bütün yılbaşı alışverişini Türkiye’den karşıladıklarını dile getiren Bulgar vatandaşı Cengiz Osman ise “Ben Bulgaristan’ın Kırcaali kasabasından geliyorum. Bulgar Levası burada yüksek olduğu için bizi çok memnun ediyor. Allah razı olsun buradaki Türk kardeşlerimiz de bize çok yardımcı oluyor. Yılbaşı için halı, hediyelik eşyalar ve elbiseler alıyoruz. Yani her şeyi buradan alıyoruz. Bütün yılbaşındaki alışverişimizi burada yapıyoruz” ifadelerini kullandı.