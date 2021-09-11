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Sarı kırmızılı ekipte Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem’i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.