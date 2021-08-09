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Oğlunun Lille'den ayrılmasının lehine olacağını vurgulayan teknik direktör Fikret Yılmaz: "Lille, Burak’ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta mukavelesini uzatmak istiyor. Öyle bir durum var. Burak’ın oradan ayrılması çok zor. Öyle bir ortamda kolay kolay verilmez. Sevilen oyuncuyu vermek her yerde çok zordur. Nice teklifte bulundu. Başından beri çok istiyorlar. Lille, 1 yıl daha kontratını uzatmak istiyor" şeklinde konuştu.