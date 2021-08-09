"Burak iyi başladı ama takımı bence iyi başlayamadı. Onların çok eksikleri var. Hoca değişti ama iki önemli oyuncularını kaybettiler. O oyuncuların yerlerini dolduramadılar. Mutlaka doldurmaları gerekir. Doldurmazlarsa, Lille ortada bir takım olur. Açık söylemem gerekirse, takımı çok beğendiğimi söyleyemem. Lille takım oyunuyla şampiyon oldu" dedi.
Oğlunun Lille'den ayrılmasının lehine olacağını vurgulayan teknik direktör Fikret Yılmaz: "Lille, Burak’ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta mukavelesini uzatmak istiyor. Öyle bir durum var. Burak’ın oradan ayrılması çok zor. Öyle bir ortamda kolay kolay verilmez. Sevilen oyuncuyu vermek her yerde çok zordur. Nice teklifte bulundu. Başından beri çok istiyorlar. Lille, 1 yıl daha kontratını uzatmak istiyor" şeklinde konuştu.
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