<p>Geçen sezon Fransa'da Lille'nin yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı bulunan milli golcü Burak Yılmaz'ın talipleri artıyor.&nbsp;</p>
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Geçen sezon Fransa'da Lille'nin yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı bulunan milli golcü Burak Yılmaz'ın talipleri artıyor. 

<p>Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.&nbsp;<br><br>İşte Yılmaz'ın açıklamaları:&nbsp;</p>
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Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. 

İşte Yılmaz'ın açıklamaları: 

<p>"Burak iyi başladı ama takımı bence iyi başlayamadı. Onların çok eksikleri var. Hoca değişti ama iki önemli oyuncularını kaybettiler. O oyuncuların yerlerini dolduramadılar. Mutlaka doldurmaları gerekir. Doldurmazlarsa, Lille ortada bir takım olur. Açık söylemem gerekirse, takımı çok beğendiğimi söyleyemem. Lille takım oyunuyla şampiyon oldu" dedi.&nbsp;</p>
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"Burak iyi başladı ama takımı bence iyi başlayamadı. Onların çok eksikleri var. Hoca değişti ama iki önemli oyuncularını kaybettiler. O oyuncuların yerlerini dolduramadılar. Mutlaka doldurmaları gerekir. Doldurmazlarsa, Lille ortada bir takım olur. Açık söylemem gerekirse, takımı çok beğendiğimi söyleyemem. Lille takım oyunuyla şampiyon oldu" dedi. 

<p>Oğlunun Lille'den ayrılmasının lehine olacağını vurgulayan teknik direktör Fikret Yılmaz: "Lille, Burak’ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta mukavelesini uzatmak istiyor. Öyle bir durum var. Burak’ın oradan ayrılması çok zor. Öyle bir ortamda kolay kolay verilmez. Sevilen oyuncuyu vermek her yerde çok zordur. Nice teklifte bulundu. Başından beri çok istiyorlar. Lille, 1 yıl daha kontratını uzatmak istiyor" şeklinde konuştu.&nbsp;</p>
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Oğlunun Lille'den ayrılmasının lehine olacağını vurgulayan teknik direktör Fikret Yılmaz: "Lille, Burak’ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta mukavelesini uzatmak istiyor. Öyle bir durum var. Burak’ın oradan ayrılması çok zor. Öyle bir ortamda kolay kolay verilmez. Sevilen oyuncuyu vermek her yerde çok zordur. Nice teklifte bulundu. Başından beri çok istiyorlar. Lille, 1 yıl daha kontratını uzatmak istiyor" şeklinde konuştu. 

<p><br>Trabzonspor'un ve A Milli Erkek Futbol Takımı'nın kalecisi Uğurcan Çakır hakkında da konuşan Yılmaz: "Uğurcan Çakır, Lille’e transfer olabilir. Dünkü maçtan sonra daha hızlı olabilir. Uğurcan zaten Lille’de konuşuluyor. Burak’a da soruyorum zaten. O da “İhtimali var” diyor" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>
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Trabzonspor'un ve A Milli Erkek Futbol Takımı'nın kalecisi Uğurcan Çakır hakkında da konuşan Yılmaz: "Uğurcan Çakır, Lille’e transfer olabilir. Dünkü maçtan sonra daha hızlı olabilir. Uğurcan zaten Lille’de konuşuluyor. Burak’a da soruyorum zaten. O da “İhtimali var” diyor" ifadelerini kullandı. 

<p>Lille formasıyla 35 maça çıkan milli golcü bu maçlarda 19 gol atıp 6 asist üretti.&nbsp;</p>
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Lille formasıyla 35 maça çıkan milli golcü bu maçlarda 19 gol atıp 6 asist üretti. 

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