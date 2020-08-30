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Kaza, öğle saatlerinde, Atatürk Caddesi ile Şehit Teğmen Hasan Diker Caddesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Özcan'ın (55) kullandığı 15 T 088 plakalı taksi ile Aysu Arlı (22) yönetimindeki 15 AS 251 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada taksi, yan yatarken, şoför Mehmet Özcan ile yolcular Mücella Sürücü (20), Şeyma Sürücü (24), Asude Sürücü (17), Dilara Özek (19) ve otomobil sürücüsü Aysu Arlı ile yanındaki Gül Ayşe Arlı (81), Hatice Arlı (52) yaralandı.