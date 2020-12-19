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Sığırcık kuşlarının zaman zaman yollara da konduklarını belirten Tüydeş, “Bazı sürücüler, kalabalık kuş sürüsünü anayola konmuş şekilde görünce kalkacaklarını sanarak hız kesmeden aracı üzerlerine sürüyor. Ancak soğuk hava ve kuş sürüsünün kalabalık olması gibi etkenler yüzünden kuşlar yaklaşan araçları geç fark edebilirler. Bu yüzden sürücülerden böyle bir manzara ile karşılaştıklarında hızlarını yavaşlatmalarını ve mutlaka korna çalmalarını rica ediyoruz” dedi.
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