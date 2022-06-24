Celal ile Ceren filmi konusu nedir? Celal ile Ceren filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 00:26
<p>Başrollerini ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren, Recep İvedik serisinde beraber çalışan yönetmen Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar Kardeşler'in komedi projeleri. Peki, Celal ile Ceren filmi konusu ne? Celal ile Ceren filmi oyuncuları kimler? </p> <p>İşte Celal ile Ceren filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Başrollerini ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren, Recep İvedik serisinde beraber çalışan yönetmen Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar Kardeşler'in komedi projeleri. Peki, Celal ile Ceren filmi konusu ne? Celal ile Ceren filmi oyuncuları kimler? 

İşte Celal ile Ceren filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>CELAL İLE CEREN KONUSU NE?</strong></p> <p>30'lu yaşlarını süren Celal, Karaköy'de baba mesleğini sürdüren bir elektrikçidir. 30 yaş krizine yeni girmiş olan Ceren ise mobilya mağazasında çalışmaktadır. İkilinin uzun beraberliği ise 6 yıla dayanmıştır! </p>

CELAL İLE CEREN KONUSU NE?

30'lu yaşlarını süren Celal, Karaköy'de baba mesleğini sürdüren bir elektrikçidir. 30 yaş krizine yeni girmiş olan Ceren ise mobilya mağazasında çalışmaktadır. İkilinin uzun beraberliği ise 6 yıla dayanmıştır! 

<p>Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal kırk yalanla bir yolunu bulur ve partiye gider. </p>

Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal kırk yalanla bir yolunu bulur ve partiye gider. 

<p>Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder!</p>

Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder!

<p>Hayatının çoktan daha güllük- gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır....</p>

Hayatının çoktan daha güllük- gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır....

<p><strong>CELAL İLE CEREN OYUNCULARI KİMLER?</strong></p> <p>Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Celal ile Ceren'in oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Gökçen Gökçebağ ve Dilşah Demir bulunuyor.</p>

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Celal ile Ceren'in oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Gökçen Gökçebağ ve Dilşah Demir bulunuyor.

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