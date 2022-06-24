Celal ile Ceren filmi konusu nedir? Celal ile Ceren filmi oyuncuları kimler?

Başrollerini ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren, Recep İvedik serisinde beraber çalışan yönetmen Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar Kardeşler'in komedi projeleri. Peki, Celal ile Ceren filmi konusu ne? Celal ile Ceren filmi oyuncuları kimler?

İşte Celal ile Ceren filmi hakkında tüm ayrıntılar...