Çelikten Atatürk heykelinin açılışı yapıldı

Burada konuşan Vali Köşger, "ALOSBİ, İzmir'in medarıiftiharlarından biri. Muhteşem bir idari bina yapılmış. Binada bir heykel açılışı yaptık. Heykel oldukça orijinal olmuş. Daha önce kullanılmayan bir teknik kullanılmış. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, ülkemizin her yerinde çok seviliyor ancak İzmir'de daha bir farklı seviliyor. İzmir gelişiyor, ülkemiz gelişiyor. Bu tür sanatsal faaliyetler de bunlara bağlı olarak gelişmeye devam edecek" dedi.

Heykeli ALOSBİ'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarının belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da, "Ülkemiz ve bölgemize farklılıklar katmayı istiyoruz. Bu anlamda da çağdaş bir tasarımla patentini ALOSBİ'ye almış olduğumuz bu heykeltıraşımızın eserini, bölgemize kazandırmak istedik. Atatürk bizler için çok kıymetli. Kurucumuzu da bu şekilde taçlandırmak istedik. Bizler hem bölgemize hem de ülkemize değer katmak istiyoruz. Bunlar daha başlangıç. Çeşitli sanatçılarımızdan bu konuda ön hazırlıklarını istedik. İçimize sinen bu heykel oldu. Açılışını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.