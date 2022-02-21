Atatürk'ün Dimitrina Kovaçev ile tanışma hikayesi film oluyor

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:58

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bulgar kızı Dimitrina’yla olan hikayesi film oluyor. “Dilberay” filmi ortak yapımcılarından Fikri Harika Prodüksiyon imzasıyla çekilecek film, önümüzdeki yıl ekim ayında vizyona girecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atandığında General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanışma hikayesini anlatacak “Dimitrina”, 27 Ekim 2023’te sinemaseverlerle buluşacak.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Filme yapımcı olarak imza atacak Fikri Harika Prodüksiyon kurucusu Özgür Tari; "İlk filmimiz Dilberay ile çıtayı en yükseğe koyduk. İzleyiciler de sahip çıktı ve ilk günden beri hep zirvede. Sinema sektöründe kalıcı işler yapmak hedefindeyiz. Bu hedefimize ulaşmak ve izleyicileri hep görmek istedikleri Atatürk filmi ile buluşturmak için çalışmalara başladık. Çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Atamıza yakışır bir film ortaya çıkartacağız" dedi.