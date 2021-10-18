Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı öncesi rotasyon sinyali
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarına başlarken Terim yedekte bekleyen isimlerden hazır olmasını istedi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçını da düşünerek rotasyona gidebileceğinin sinyallerini verdi. Diagne, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram gibi isimler ilk 11 başlayabilir.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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