<p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Yaz aylarını Bodrum’da geçiren iki eski paşadan Çetin Doğan Bodrum’da, Çevik Bir ise Bodrum-Milas karayolunda TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.&nbsp;</span></span><br></p>
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Yaz aylarını Bodrum’da geçiren iki eski paşadan Çetin Doğan Bodrum’da, Çevik Bir ise Bodrum-Milas karayolunda TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı. 

<p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">28 Şubat’ın eski komutanları hakkında verilen yakalama kararının ardından işlemleri tamamlanan Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.</span></span><br></p>
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28 Şubat’ın eski komutanları hakkında verilen yakalama kararının ardından işlemleri tamamlanan Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

<p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cezaevine girmeden önce Covid-19 testi için hastaneye getirilen Çetin Doğan polislerin eşliğinde zor yürürken, Çevik Bir daha dinç göründü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 testleri tamamlanan 28 Şubat’ın iki eski komutanı ayrı ayrı araçlarla Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildiler.</span></span><br></p>
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cezaevine girmeden önce Covid-19 testi için hastaneye getirilen Çetin Doğan polislerin eşliğinde zor yürürken, Çevik Bir daha dinç göründü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 testleri tamamlanan 28 Şubat’ın iki eski komutanı ayrı ayrı araçlarla Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildiler.

<p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">Cezaevi önünde araçlar kontrol edilirken aracın kapısını açan Çetin Doğan bir yakınına, “Üzülmesinler. Ben bunu kişisel bir mazeret olarak görmüyorum” dedi. 28 Şubat’ın iki eski komutanı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim idildiler.</span></span><br></p>
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Cezaevi önünde araçlar kontrol edilirken aracın kapısını açan Çetin Doğan bir yakınına, “Üzülmesinler. Ben bunu kişisel bir mazeret olarak görmüyorum” dedi. 28 Şubat’ın iki eski komutanı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim idildiler.

<p>Cezaevi önünde araçlar kontrol edilirken aracın kapısını açan Çetin Doğan bir yakınına, “Üzülmesinler. Ben bunu kişisel bir mazeret olarak görmüyorum” dedi.</p>
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Cezaevi önünde araçlar kontrol edilirken aracın kapısını açan Çetin Doğan bir yakınına, “Üzülmesinler. Ben bunu kişisel bir mazeret olarak görmüyorum” dedi.

<p>&nbsp;28 Şubat’ın iki eski komutanı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim idildiler.</p>
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 28 Şubat’ın iki eski komutanı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim idildiler.

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