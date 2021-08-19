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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cezaevine girmeden önce Covid-19 testi için hastaneye getirilen Çetin Doğan polislerin eşliğinde zor yürürken, Çevik Bir daha dinç göründü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 testleri tamamlanan 28 Şubat’ın iki eski komutanı ayrı ayrı araçlarla Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildiler.
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