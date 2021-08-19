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Cezaevi önünde araçlar kontrol edilirken aracın kapısını açan Çetin Doğan bir yakınına, “Üzülmesinler. Ben bunu kişisel bir mazeret olarak görmüyorum” dedi. 28 Şubat’ın iki eski komutanı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim idildiler.

