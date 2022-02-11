Çiçeklere '14 Şubat' zammı

Buket fiyatlarının 100 TL’den başladığını ve müşterilerin isteğine göre bin TL’ye kadar değişiklik gösterdiğini ifade eden Bener, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çiçek fiyatlarımız 100 TL’den başlıyor ve bin TL’ye kadar ilerliyor. İnsan sevdiğine götürmek istediği zaman tek bir gül ile de mutlu edebiliyor, bin TL’lik çiçek ile de mutlu edebiliyor. Yani 200-500 TL’ye kadar buketlerimiz oluyor. Onlarda ürünün içerisinde sayıya ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Kayseri’de vatandaşlarımız gelemedikleri zaman arayarak, çiçek siparişi verebiliyorlar. Adrese gün içerisinde ne zaman isterlerse teslimatları yapıyoruz. Bu şekilde de çalışan ya da işi olan vatandaşlarımızın eşini iş yeri ya da evlerine çiçeklerini götürerek mutlu etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz siparişlerini son güne bırakmasınlar”