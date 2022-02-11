Çiçeklere '14 Şubat' zammı
Geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 15 TL’ye satıla gül yüzde yüz oranında artış göstererek, 30 TL oldu.
Gül fiyatlarının 30 TL’den başlayıp, 50 TL’ye kadar değişiklik gösterdiğini söyleyen, çiçekçi Mehmet Bener, “14 Şubat yaklaşırken, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kırmızı gül, beyaz gül, orkide, antoryum, lale, solmayan gül ve kutuda çiçeklerimiz ile tüm Kayseri halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim halkımız genel olarak işleri son güne bırakmayı seviyor. Ancak biz şimdiden siparişlerimizi almaya başladık. Kırmızı güller aşkı ve sevgiyi simgelediği için her zaman sevgililer gününde revaçta oluyor. Kırmızı gülün tek olarak paketli fiyatı 30 TL olacak. Genel olarak her şeyde biraz artış olduğu için bizde maalesef güle zam yapma zorunda kaldık. 30 TL’den başlayan gül fiyatlarımız 50 TL’ye kadar çıkabiliyor. İthal olarak Ekvatorda ve Hollanda da yetişen ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizde 1. sınıf ürünler olduğu için onları da 50 TL’den satışa sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Buket fiyatlarının 100 TL’den başladığını ve müşterilerin isteğine göre bin TL’ye kadar değişiklik gösterdiğini ifade eden Bener, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Çiçek fiyatlarımız 100 TL’den başlıyor ve bin TL’ye kadar ilerliyor. İnsan sevdiğine götürmek istediği zaman tek bir gül ile de mutlu edebiliyor, bin TL’lik çiçek ile de mutlu edebiliyor. Yani 200-500 TL’ye kadar buketlerimiz oluyor. Onlarda ürünün içerisinde sayıya ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Kayseri’de vatandaşlarımız gelemedikleri zaman arayarak, çiçek siparişi verebiliyorlar. Adrese gün içerisinde ne zaman isterlerse teslimatları yapıyoruz. Bu şekilde de çalışan ya da işi olan vatandaşlarımızın eşini iş yeri ya da evlerine çiçeklerini götürerek mutlu etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz siparişlerini son güne bırakmasınlar”
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