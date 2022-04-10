Çığ altında kalan evde şimdi de 'heyelan' riski

DHA
10 Nisan 2022 Pazar, 13:32
<p class="MsoNormal">Van'ın Bahçesaray ilçesinde daha önce çığ altında kalan ev için bu kez heyelan riski oluştu, 7 kişilik aile komşularına sığındı.</p>

Van'ın Bahçesaray ilçesinde daha önce çığ altında kalan ev için bu kez heyelan riski oluştu, 7 kişilik aile komşularına sığındı.

<p class="MsoNormal">Geçen ocak ayında çığ altında kalan Bahçaseray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nin Dikmetaş mezrasında Beydaş Çağrıcı'ya ait evde şimdi de heyelan riski meydana geldi.</p><p class="MsoNormal"><strong>Evin arka kısmında yaşanan heyelan nedeniyle duvarlarda çatlaklar oluştu.</strong></p><p class="MsoNormal"><br></p>

Geçen ocak ayında çığ altında kalan Bahçaseray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nin Dikmetaş mezrasında Beydaş Çağrıcı'ya ait evde şimdi de heyelan riski meydana geldi.

Evin arka kısmında yaşanan heyelan nedeniyle duvarlarda çatlaklar oluştu.


<p class="MsoNormal">Paniğe kapılan 7 kişilik Çağrıcı ailesi, evlerini terk ederek komşularına sığındı. İhbarla adrese jandarma ekipleri sevk edildi.</p>

Paniğe kapılan 7 kişilik Çağrıcı ailesi, evlerini terk ederek komşularına sığındı. İhbarla adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

<p class="MsoNormal"><strong>Ekipler, evin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.</strong></p>

Ekipler, evin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

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