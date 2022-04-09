Sinop’ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Sarmaşık köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı, 5 ev de kullanılamaz hale geldi.
Sinop'a bağlı Sarmaşık köyü Çolakoğlu Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Mahalle sakinlerinin beyanına göre, bir süredir arazilerde derin yarıklar oluştuğu belirtilirken, meydana gelen heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı, 5 ev de hasar gördü. Bölgede yolların bazı kısımlarında da çökme yaşandı.
Köy Muhtarı Dursun Demiral yaptığı açıklamada, “Çolakoğlu Mahallesi'nin hemen hemen yarısında heyelan hadisesi yaşandı. 1 ev yıkıldı, 5 ev de hasar almış durumda. Mahallenin altından dere geçiyor, dereden itibaren yaklaşık 500 metrelik alanda toprak kayması yaşandı. Kendi evimin yanında yaptırmış olduğum evde de hafif çatlaklıklar var. Devletimizden hasar gören evler için destek bekliyoruz” dedi.
Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince hadisenin yaşandığı bölgede inceleme yapıldı.
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