'Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor' iddiası

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 21:12
<p>Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester United'da son olarak Cristiano Ronaldo'nun, Everton maçı sonrasında bir taraftarın telefonunu kırması da olay oldu.&nbsp;</p>

Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester United'da son olarak Cristiano Ronaldo'nun, Everton maçı sonrasında bir taraftarın telefonunu kırması da olay oldu. 

<p>Manchester United kulübünün sahipleri Cristiano Ronaldo'nun performansından ve davranışlarından memnun değil.&nbsp;</p>

Manchester United kulübünün sahipleri Cristiano Ronaldo'nun performansından ve davranışlarından memnun değil. 

<p><strong>Daily Mail</strong>'in haberine göre kulüp yönetimi Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusunu tartışıyor. Nihai karar Joel Glazer ve yönetim kurulu tarafından verilecek.&nbsp;</p>

Daily Mail'in haberine göre kulüp yönetimi Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusunu tartışıyor. Nihai karar Joel Glazer ve yönetim kurulu tarafından verilecek. 

<p>Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla bu sezon ligde 25 maçta 12 gol attı 3 ve asist yaptı.&nbsp;</p>

Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla bu sezon ligde 25 maçta 12 gol attı 3 ve asist yaptı. 

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