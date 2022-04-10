Son Dakika: Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i ikinci tamamladı

10 Nisan 2022 Pazar, 18:53

Fenerbahçe Safiport, FIBA EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde Sopron Basket ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan taraf konuk ekip oldu. Sopron Basket 12-0'lık bir seri yakalarken, sarı-lacivertlilerin karşılaşmadaki ilk sayıları 7.30 dakika sonra geldi. Macaristan temsilcisi ilk çeyreği 16-6, devreyi ise 29-19 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Safiport, skora ortak oldu. Olcay Çakır ile üst üste sayılar bulan Victor Lapena'nın ekibi farkı 1 sayıya kadar çekti. Çeyrek sonunda dış atışlardan isabet bulan Sopron, son on dakikaya 45-38 üstünlükle girdi.

Kıran kırana geçen son çeyrekte karşılıklı gelen sayılar, Fenerbahçe Safiport'un farkı eritmesini geciktirdi. Maçın bitimine 1.55 dakika kala Satou Sabally ile farkı 3'e indiren temsilcimiz, kalan bölümde rakibine yetişemedi. Maçı 60-55 kazanan Sopron Basket 2021-22 sezonu Kadınlar EuroLeague şampiyonu oldu.

Fenerbahçe'de Alina Iagupova 13, Amanda Zahui 12, Olcay Çakır 11 sayıyla oynadı. Sopron Basket'te ise Gabby Williams 16, Zsofia Fegyverneky 12, Briann January 11, Jelena Brooks 9 sayı üretti.

FENERBAHÇE DÖRDÜNCÜ KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar EuroLeague'de final oynadı.

Sarı-lacivertli takım, daha önce üç kez finalde kaybettiği kupada şanssızlığını bir kez daha kıramadı.

Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sopron Basket ise daha önce bu ligde bir kez final oynadı. Macar ekibi, 2017-2018 sezonunda finalde karşılaştığı UMMC Ekaterinburg'a yenilerek ikinci oldu.