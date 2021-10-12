Cristiano Ronaldo, milli takımda bir rekoru daha geride bıraktı

Katar karşısında sahaya 11'de çıkan Ronaldo, böylece 181. kez A Milli Takım forması giymiş oldu ve bu alanda ilk sıraya yerleşti. Portekizli yıldız, Sergio Ramos'u geride bırakarak Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu.