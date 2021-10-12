Cristiano Ronaldo, milli takımda bir rekoru daha geride bıraktı

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 15:50
<p>Portekiz, Katar ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı. Golleri Cristiano Ronaldo, Jose Fonte ve Andre Silva kaydetti.</p>

Portekiz, Katar ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı. Golleri Cristiano Ronaldo, Jose Fonte ve Andre Silva kaydetti.

<p>Katar ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan 36 yaşındaki Ronaldo, bir kez daha tarihe geçti.</p>

Katar ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan 36 yaşındaki Ronaldo, bir kez daha tarihe geçti.

<p>Portekiz ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi Ronaldo, Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu unvanına sahip oldu.</p>

Portekiz ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi Ronaldo, Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu unvanına sahip oldu.

<p>Katar karşısında sahaya 11'de çıkan Ronaldo, böylece 181. kez A Milli Takım forması giymiş oldu ve bu alanda ilk sıraya yerleşti. Portekizli yıldız, Sergio Ramos'u geride bırakarak Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu.</p>

Katar karşısında sahaya 11'de çıkan Ronaldo, böylece 181. kez A Milli Takım forması giymiş oldu ve bu alanda ilk sıraya yerleşti. Portekizli yıldız, Sergio Ramos'u geride bırakarak Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu.

<p>Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular:</p><p>Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç</p><p>Sergio Ramos - İspanya: 180 maç</p><p>Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç</p><p>Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç</p><p>Iker Casillas - İspanya: 167 maç</p>

Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular:

Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç

Sergio Ramos - İspanya: 180 maç

Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç

Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç

Iker Casillas - İspanya: 167 maç

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