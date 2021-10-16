Cristiano Ronaldo'dan, hocası Ole Solskjaer'e uyarı

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:54
<p>Cristiano Ronaldo, yedek kaldığı Everton maçının ardından Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile görüştü.</p>

Cristiano Ronaldo, yedek kaldığı Everton maçının ardından Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile görüştü.

<p>The Sun gazetesinde yer alan habere göre Manchester United'dan bir kaynak, Ronaldo ile Solskjaer'in arasında geçenleri anlattı.</p>

The Sun gazetesinde yer alan habere göre Manchester United'dan bir kaynak, Ronaldo ile Solskjaer'in arasında geçenleri anlattı.

<p>İddiaya göre Cristiano Ronaldo yedek kaldığı için hayal kırıklığına uğradı. Solskjaer ise oyuncuyu dinlenmesi için kulübeye çekmişti.</p>

İddiaya göre Cristiano Ronaldo yedek kaldığı için hayal kırıklığına uğradı. Solskjaer ise oyuncuyu dinlenmesi için kulübeye çekmişti.

<p>Solskjaer ile görüşen Ronaldo her maçta oynamak istediğini iletti. Portekizli yıldız oynamaya elverişli olmadığı dönemlerde bunu belirteceğini söylerken Solskjaer'e her şartta forma giymek istediğini ifade etti.</p>

Solskjaer ile görüşen Ronaldo her maçta oynamak istediğini iletti. Portekizli yıldız oynamaya elverişli olmadığı dönemlerde bunu belirteceğini söylerken Solskjaer'e her şartta forma giymek istediğini ifade etti.

<p>Manchester United taraftarları ve kulübün efsaneleri, Ronaldo'nun sürekli sahada olması gerektiğini savunuyor. United'ın en büyük efsanesi Sir Alex Ferguson, "Ronaldo burada oldukça sürekli oynamalı. O kenarda tutulmayacak kadar tehlikeli bir silah" demişti.</p>

Manchester United taraftarları ve kulübün efsaneleri, Ronaldo'nun sürekli sahada olması gerektiğini savunuyor. United'ın en büyük efsanesi Sir Alex Ferguson, "Ronaldo burada oldukça sürekli oynamalı. O kenarda tutulmayacak kadar tehlikeli bir silah" demişti.

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