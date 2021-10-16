FCSB'nin sahibi Gigi Becali: Aşı olacağıma kafama sıkarım

16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:11

FCSB'nin sahibi Gigi Becali, kulüpte görülen Koronavirüs vakalarının son dönemde ciddi şekilde artmasının ardından bugün yaptığı açıklama ve verdiği kararla dikkatleri üzerine çekti.

Teknik heyet ve futbolcular dahil olmak üzere kulüp bünyesinde çalışan herkes aşı olmayı yasaklayan Gigi Becali, aldığı bu radikal kararla ülkede gündem oldu. Aşı karşıtı duruşuna kulüp içi yasakları ekleyen Becali'nin skandal tutumu ve olay yaratan sözleri tartışmalara sebep oldu.

Gigi Becali, kulüpte kimsenin aşı olmasına izin vermeyeceğini söyleyerek, "Eğer masada bir silah ve bir aşı yanyana olsa, aşı olmaktansa silahla vurulmayı tercih ederim. Bu kulüpte aşıya yer yok." ifadelerini kullandı.