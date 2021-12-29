Denizlispor'dan tarihi başarı: Galatasaray'ı penaltılarda elediler

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 00:06
Denizlispor'dan tarihi başarı: Galatasaray'ı penaltılarda elediler

Galatasaray ile Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 3-3 berabere tamamlandı. 

Denizlispor'dan tarihi başarı: Galatasaray'ı penaltılarda elediler

Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi.

Denizlispor'dan tarihi başarı: Galatasaray'ı penaltılarda elediler

Galatasaray'da Nelson, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mustafa Muhammed, Van Aanholt attı. Oğulcan Çağlayan kaçırdı.

Denizlispor'dan tarihi başarı: Galatasaray'ı penaltılarda elediler

Denizlispor'da Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa, Özer, Abdülkadir Sünger, Leo attı.

Denizlispor'dan tarihi başarı: Galatasaray'ı penaltılarda elediler

Denizlispor, penaltılarda 6-5'lik  üstünlük sağlayarak tur atlayan takım oldu.

Denizlispor'dan tarihi başarı: Galatasaray'ı penaltılarda elediler

Denizlispor'da kaleci Abdulkadir Sünger, Galatasaray maçında 19 kurtarış yaptı ve 1 gol attı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler