Dev derbide puanlar paylaşıldı! | Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2021 Pazar, 14:46
<p>Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 2-2 sona erdi.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

<p>Fenerbahçe 14. dakikada penaltı kazandı. Fenerbahçe'yi öne geçiren golü Mesut Özil attı. Beşiktaş ise 24. dakikada Josef de Souza ile skoru eşitledi.</p>

Fenerbahçe 14. dakikada penaltı kazandı. Fenerbahçe'yi öne geçiren golü Mesut Özil attı. Beşiktaş ise 24. dakikada Josef de Souza ile skoru eşitledi.

<p>5 dakika sonra dakika 29'da Fenerbahçe, Mergim Berisha ile yeniden öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 59. dakikada Josef yine sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.</p>

5 dakika sonra dakika 29'da Fenerbahçe, Mergim Berisha ile yeniden öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 59. dakikada Josef yine sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.

<p>Josef de Souza, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.</p>

Josef de Souza, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.

<p>Ligde oynadığı son maç olan Gaziantep deplasmanından 3-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 28'e yükseltti.&nbsp;</p>

Ligde oynadığı son maç olan Gaziantep deplasmanından 3-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 28'e yükseltti. 

<p>Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve maça Önder Karaveli ile çıkan Beşiktaş, son maçında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla puanını 25 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 17'ye yükseldi.&nbsp;</p>

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve maça Önder Karaveli ile çıkan Beşiktaş, son maçında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla puanını 25 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 17'ye yükseldi. 

<p>Fenerbahçe, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.</p>

Fenerbahçe, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.


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