Dev derbide puanlar paylaşıldı! | Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve maça Önder Karaveli ile çıkan Beşiktaş, son maçında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla puanını 25 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 17'ye yükseldi.