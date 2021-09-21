Diagne'nin Alanyaspor maçı kadrosuna alınmama sebebi ortaya çıktı
Diagne'nin takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, beş dakika sonrasında takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagne olmadan Trabzon yolculuğu başladı. Havalimanına özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıl fakat Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi.
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