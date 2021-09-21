Diagne'nin Alanyaspor maçı kadrosuna alınmama sebebi ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 12:24
<p>Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. İşte Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Senegalli yıldızla ilgili gerçeklerin perde arkası...<br></p>

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. İşte Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Senegalli yıldızla ilgili gerçeklerin perde arkası...

<p>Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile gündeme gelen Diagne bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı. Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" yanıtını vermişti.<br></p>

Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile gündeme gelen Diagne bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı. Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" yanıtını vermişti.

<p>Asıl gerçeğin bu olmadığı, başka bir sebebin olabileceği herkesin aklına geliyordu. Nitekim&nbsp; Ortaya çıkan gerçek Diagne'nin disiplinsiz hareketi nedeniyle kadro dışı kalması.<br></p>

Asıl gerçeğin bu olmadığı, başka bir sebebin olabileceği herkesin aklına geliyordu. Nitekim  Ortaya çıkan gerçek Diagne'nin disiplinsiz hareketi nedeniyle kadro dışı kalması.

<p>11 Eylül Cumartesi, Trabzonspor maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray'da Trabzon yolculuğu için tesisten hareket saati 17.00 olarak belirlendi, herkes dinlenmeye çekildi. Saat 17.00 olduğunda futbolcular otobüse binmeye başladı ancak Diagne orada değildi.<br></p>

11 Eylül Cumartesi, Trabzonspor maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray'da Trabzon yolculuğu için tesisten hareket saati 17.00 olarak belirlendi, herkes dinlenmeye çekildi. Saat 17.00 olduğunda futbolcular otobüse binmeye başladı ancak Diagne orada değildi.

<p>Diagne'nin takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, beş dakika sonrasında takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagne olmadan Trabzon yolculuğu başladı. Havalimanına özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıl fakat Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi.<br></p>

Diagne'nin takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, beş dakika sonrasında takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagne olmadan Trabzon yolculuğu başladı. Havalimanına özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıl fakat Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi.

<p>İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran 29 yaşındaki forvet, bunun ardından sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı.<br></p>

İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran 29 yaşındaki forvet, bunun ardından sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı.

<p>Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son oynanan Alanyaspor maçında kadro dışı bırakıldı.<br></p>

Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son oynanan Alanyaspor maçında kadro dışı bırakıldı.

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