Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright'ı açıkladı

FTA Antalyaspor, ABD'li forvet Haji Wright'ı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:11
Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright'ı açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü, 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Haji Wright. Kulübümüz Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki golcü, kariyeri boyunca çıktığı 144 maçta 50 gol 21 asistlik performans sergiledi.


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