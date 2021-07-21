Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright'ı açıkladı
FTA Antalyaspor, ABD'li forvet Haji Wright'ı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü, 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Haji Wright. Kulübümüz Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Hoş Geldin Haji Wright— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 21, 2021
Kulübümüz Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/1xe7VdSJKz
23 yaşındaki golcü, kariyeri boyunca çıktığı 144 maçta 50 gol 21 asistlik performans sergiledi.
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