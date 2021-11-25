Diego Lugano Süper Lig 11'ini yaptı, listede Arda Turan da var

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 19:15
<p>Fenerbahçe ile Süper Lig’e adeta damga vuran Diego Lugano; beIN Sports'ta katıldığı bir programda, Süper Lig'de birlikte ve rakip olarak forma giydiği en iyi futbolculardan bir ilk 11 oluşturdu. İşte Lugano'nun en iyi 11'i...<br></p>

Fenerbahçe ile Süper Lig’e adeta damga vuran Diego Lugano; beIN Sports'ta katıldığı bir programda, Süper Lig'de birlikte ve rakip olarak forma giydiği en iyi futbolculardan bir ilk 11 oluşturdu. İşte Lugano'nun en iyi 11'i...

<p>VOLKAN DEMİREL</p>

VOLKAN DEMİREL

<p>GOKHAN GÖNÜL</p>

GOKHAN GÖNÜL

<p>SERVET ÇETİN</p>

SERVET ÇETİN

<p>ROBERTO CARLOS</p>

ROBERTO CARLOS

<p>EGEMEN KORKMAZ</p>

EGEMEN KORKMAZ

<p>EMRE BELÖZOĞLU</p>

EMRE BELÖZOĞLU

<p>SELÇUK İNAN</p>

SELÇUK İNAN

<p>ARDA TURAN</p>

ARDA TURAN

<p>ALEX DE SOUZA</p>

ALEX DE SOUZA

<p>QUARESMA</p>

QUARESMA

<p>BURAK YILMAZ</p>

BURAK YILMAZ


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