Dimitrios Pelkas, sosyal medyadan Fenerbahçelilere mesaj yolladı

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 16:01
<p>Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta Eintracht Frankfurt deplasmanına gitti.</p>

Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta Eintracht Frankfurt deplasmanına gitti.

<p>10. dakikada Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, 41. dakikada Alman ekibi karşılık vererek skoru 1-1'e getirdi.&nbsp;</p>

10. dakikada Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, 41. dakikada Alman ekibi karşılık vererek skoru 1-1'e getirdi. 

<p>Fenerbahçe, 90+2'de penaltı hakkı kazandı. Sarı-lacivertlilerin Yunan orta sahası Dimitrios Pelkas penaltıyı kaçırdı.&nbsp;</p>

Fenerbahçe, 90+2'de penaltı hakkı kazandı. Sarı-lacivertlilerin Yunan orta sahası Dimitrios Pelkas penaltıyı kaçırdı. 

<p>Yeni transfer Mergim Berisha kaçan penaltının hemen ardından golü attı ancak VAR kontrolü sonrası bu gol iptal edildi. Böylece maç 1-1 berabere sonuçlandı.&nbsp;</p>

Yeni transfer Mergim Berisha kaçan penaltının hemen ardından golü attı ancak VAR kontrolü sonrası bu gol iptal edildi. Böylece maç 1-1 berabere sonuçlandı. 

<p>Pelkas, kaçan penaltının ardından taraftardan destek görmeye devam etti.&nbsp;</p>

Pelkas, kaçan penaltının ardından taraftardan destek görmeye devam etti. 

<p>Bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Yunan oyuncu, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğin kesinlikle karşılığını vereceğim. Henüz ligin başındayız ve hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.</p>

Bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Yunan oyuncu, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğin kesinlikle karşılığını vereceğim. Henüz ligin başındayız ve hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler