Dimitrios Pelkas, sosyal medyadan Fenerbahçelilere mesaj yolladı

Bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Yunan oyuncu, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğin kesinlikle karşılığını vereceğim. Henüz ligin başındayız ve hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.