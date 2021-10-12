Dışarıdan yemek sipariş edenler dikkat! Erkeklerde üreme sorununa neden oluyor
ÖNEMLİ GELİŞİMSEL ETKİLERE NEDEN OLABİLİYOR
Araştırma, bu durumun ABD’ye ekonomik üretkenlik kaybı nedeniyle her yıl yaklaşık 40 ila 47 milyar dolara mal olabileceğini öne sürdü. Çevre tıbbı profesörü Dr. Leonardo Trasande, “Bu çalışma, plastiğin insan vücudu üzerindeki etkisine ilişkin daha önceki araştırmalara katkıda bulunuyor ve plastik kullanımını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için uygulanması gereken adımları gösteriyor.” dedi. New York’taki NYU Langone Health’de yapılan araştırmaya göre, ftalatların vücudun endokrin sistem olarak bilinen hormon üretim mekanizmasına müdahale ettiği belirlenirken, bunların “gelişim, üreme, beyin, bağışıklık ve diğer problemlerle” bağlantılı olduğu da ortaya çıkardı.
ERKEKLERDE ÜREME SORUNLARINA NEDEN OLUYOR
Konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalar, ftalatların erkek çocuklarda genital malformasyonlar ve yetişkin erkeklerde düşük sperm sayısı ve testosteron seviyeleri gibi üreme sorunlarıyla ilişkilendirildiğini ortaya çıkarmıştı. Ayrıca ftalatlar, çocukluk çağı obezitesi, astım, kardiyovasküler sorunlar ve kanserle ilişkilendirilmişti.
NYU Langone’nin Çevresel Tehlikeleri Araştırma Merkezi’ni de yöneten Trasande, “Bu kimyasalların daha önceden de bir sabıka kaydı var” dedi. ve tüm bu sonuçların ‘endişe verici’ olduğunu dile getirdi.
Sözcü'de yer alan habere göre, çok yaygın olarak kullanılan ftalatlar, plastiği daha esnek hale getirmek ve kırılmamasını sağlamak için PVC tesisatları, vinil, yağmura ve lekeye dayanıklı ürünler, tıbbi borular, bahçe hortumları, yemek kapları, şampuanlar, deterjanlar ve bazı çocuk oyuncakları gibi tüketici ürünlerinde de kullanılıyor.
ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE BÜYÜK
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, insanlar kontamine havayı soluduklarında veya plastikle temas eden yiyecekleri yiyip içtiklerinde ftalata maruz kalıyorlar. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, özellikle çocukların ftalat içeren kimyasallardan uzak tutulması gerektiğini belirtirken, “Çocuklar etrafta emeklerken birçok şeye dokunur, sonra ellerini ağızlarına sokar. Çocukların bu davranışı nedeniyle, tozdaki ftalat parçacıklarına daha çok maruz kalırlar. Bu durum da çocuklar için yetişkinlerden daha büyük bir risk oluşturabiliyor” ifadelerinde bulundu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- İşte CHP’nin O Broşürü
- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
- Tamer Karadağlı'ya Devlet Bahçeli'den destek
- Ceyhan'dan hükümete kritik çağrı
- İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
- Girit'te şiddetli deprem... Türkiye'de de hissedildi
- Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu
- SADAT'a 15 Temmuz piyangosu