Dışarıdan yemek sipariş edenler dikkat! Erkeklerde üreme sorununa neden oluyor

ERKEKLERDE ÜREME SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalar, ftalatların erkek çocuklarda genital malformasyonlar ve yetişkin erkeklerde düşük sperm sayısı ve testosteron seviyeleri gibi üreme sorunlarıyla ilişkilendirildiğini ortaya çıkarmıştı. Ayrıca ftalatlar, çocukluk çağı obezitesi, astım, kardiyovasküler sorunlar ve kanserle ilişkilendirilmişti.

NYU Langone’nin Çevresel Tehlikeleri Araştırma Merkezi’ni de yöneten Trasande, “Bu kimyasalların daha önceden de bir sabıka kaydı var” dedi. ve tüm bu sonuçların ‘endişe verici’ olduğunu dile getirdi.