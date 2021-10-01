Dolandırılmaya çalışılan şahsın evine, defalarca yemek siparişi söylendi

01 Ekim 2021 Cuma, 09:37

Beylikdüzü’nde kişisel bilgileri internette dolaşan adamı telefonla önce tehdit eden dolandırıcılar, ardından evine sayısız kez kapıda ödemeli yemek gönderdi.

EVİNE BİRÇOK KEZ KAPIDA ÖDEMELİ YEMEK SİPARİŞLERİ GELDİ

Beylikdüzü’nde kişisel bilgileri sanal ortamda paylaşılan şahıs, kendisini arayanlarla telefonda tartıştıktan sonra gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar evine yüzlerce liralık kapıda ödemeli yemek siparişleri geldi. Şahıs savcılığa suç duyurusunda bulunurken, evine gelen kuryelerle konuşmasını da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Beylikdüzü’nde ikamet eden iş adamı Hüseyin Kolaç (45), kendisini sayısız kez arayan bilmediği numaraya cevap verdiğinde kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığını ve istediklerini yapmadıkları halde rahatsız edeceklerini söyleyen şahıslarla tartıştı. Olaydan birkaç saat sonra Kolaç'ın evine yemek sitelerinden kapıda ödemeli siparişler gelmeye başladı. Sabah saatlerine kadar gelen siparişler nedeniyle Kolaç durumu hem yemek sitelerine hem de cumhuriyet savcılığına bildirerek suç duyurusunda bulundu. Kolaç, evine gelen siparişleri ise kanıt olması amacıyla cep telefonu ile videoya aldı.

'BİRÇOK İNSANIN BİLGİLERİNİN ELLERİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'



Yaşanan olayları anlatan Hüseyin Kolaç, “Ayın 25’inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan, tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti, ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Ben de çok umursamayarak telefonu kapattım. ‘Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerimizi bildireceğiz’ dediler. Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1’den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Ben de sabah namazda aradım, 'kimsiniz, ne istiyorsunuz?' dedim. Onlar da bana ‘yanlış numara’ diyerek cevap verdi. Ben de yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu; oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu, benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler” dedi.

Telefon konuşmasının akşamında siparişi olmadığı halde yemek sitelerinden evine farklı restoranlardan yüzlerce liralık yemek geldiğini söyleyen Kolaç, “Siparişler geldi, eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25’inden bu yana yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Benim adıma veya başka birinin adına benim adresimi kullanarak sipariş geliyor. Sabaha kadar sürüyor bu böyle” ifadelerini kullandı.