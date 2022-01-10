Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

DHA
10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:43
Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Kavgada 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı.

Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

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