Diyarbakır'da emlakçı dükkanına silahlı saldırı: Yaralılar var
İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan şahsı araçla bir süre takip eden şahıslar, takip ettikleri kişinin Karacadağ Caddesi üzerindeki emlakçı dükkanında oturduğunu fark edince araçtan inerek silahla ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredekiler korku ve panik içerisinde sağa sola koşuştururken, açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
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