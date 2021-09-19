Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan’ın duruşmasına katılan sahte avukatın ifadesi şoke etti

19 Eylül 2021 Pazar, 20:19

Cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er'in ölümüne neden olan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın Siirt'te tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasına cübbeyle giren ve hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapılan Abdurrahman Buğday polis tarafından fark edilerek yakalandı.

Abdurrahman Buğday'ın 'kamu görevini usulsüz olarak üstlenme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' gibi farklı suçlardan 16 kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin adliyede işlem yaptığı belgeleri incelemeye alan polis, Abdurrahman Buğday'ın irtibatlı olduğu kişileri de tespit etmeye çalışıyor.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Abdurrahman Buğday savcılık ifadesinde, "Küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden cübbe ile adliyelerde dolaşmaktayım" dedi.

'FARKLI ADLİYELERDE DOLAŞTIM'

Abdurrahman Buğday, inşaat işçisi olduğunu belirttiği ifadesinde, "Aslında hukuk bitirmedim, avukat değilim ancak küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden uzun zamandır avukat cübbesiyle farklı adliyelerde dolaşmaktayım" diye konuştu. Buğday, Siirt Adliyesi'ne geldiğinde Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmadan bilgisinin olmadığını, bu duruşmaya girme kastıyla adliyeye gelmediğini ileri sürdü.

'DURUŞMA ZAPTINA İMZA ATTIM'

Abdurrahman Buğday, ifadesinde Siirt Adliyesi'ndeki duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ibraz ettiğini, zapta da imza attığını ifadesinde dile getirerek şunları söyledi: