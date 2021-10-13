Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere-Macaristan maçında tribünler birbirine girdi

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 13:27
<p>2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere Wembley'de Macaristan'ı konuk etti.</p>

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere Wembley'de Macaristan'ı konuk etti.

<p>İngiltere-Macaristan maçına tribünde çıkan olaylar damgasını vurdu.&nbsp;</p>

İngiltere-Macaristan maçına tribünde çıkan olaylar damgasını vurdu. 

<p>Maç için Londra'ya giden Macar taraftarlar, karşılaşmadan önce polisle çatıştı.</p>

Maç için Londra'ya giden Macar taraftarlar, karşılaşmadan önce polisle çatıştı.

<p>Macaristan taraftarlarının Eylül ayında Budapeşte’de oynanan maçta İngiliz oyuncuları ırkçı şekilde taciz etmesi nedeniyle, İngiltere’deki yetkililer bu maç öncesinde de teyakkuz halindeydi.</p>

Macaristan taraftarlarının Eylül ayında Budapeşte’de oynanan maçta İngiliz oyuncuları ırkçı şekilde taciz etmesi nedeniyle, İngiltere’deki yetkililer bu maç öncesinde de teyakkuz halindeydi.

<p>Macar taraftarlar, maçtan önce diz çökerek ırkçılığı kınayan İngiliz futbolcuları hedef alırken, bu protestoya karşı bir mesaj içeren pankart açtılar. Ardından dakikalar içinde güvenlik güçlerinin Macar taraftarların olduğu bölüme girmesiyle işler çığrından çıktı.</p>

Macar taraftarlar, maçtan önce diz çökerek ırkçılığı kınayan İngiliz futbolcuları hedef alırken, bu protestoya karşı bir mesaj içeren pankart açtılar. Ardından dakikalar içinde güvenlik güçlerinin Macar taraftarların olduğu bölüme girmesiyle işler çığrından çıktı.

<p>Birçok taraftarı coplayan polis memurları, olayların yatışmaması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. Polislerin olay yerinden ayrılmasıyla güvenlik görevlileri Macar taraftarların etrafını sararak tekrar olay çıkmaması için önlem aldı.</p>

Birçok taraftarı coplayan polis memurları, olayların yatışmaması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. Polislerin olay yerinden ayrılmasıyla güvenlik görevlileri Macar taraftarların etrafını sararak tekrar olay çıkmaması için önlem aldı.

<p>Fenerbahçe’nin Macar savunmacısı Atilla Szalai’nin 90 dakika görev aldığı mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.</p>

Fenerbahçe’nin Macar savunmacısı Atilla Szalai’nin 90 dakika görev aldığı mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

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