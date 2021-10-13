Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Cezayir'de 2 maçta 1 gol 2 asist yaptı

2022 Dünya Kupası Elemeleri Afrika 2. Turu A Grubu'nda, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin de formasını giydiği Cezayir, deplasmanda Nijer ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Cezayir'in 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 13:17
Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Cezayir'de 2 maçta 1 gol 2 asist yaptı
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cezayir, deplasmanda Nijer'i 4-0 mağlup etti. 

Galatasaraylı futbolcu Feghouli, ikinci yarıda oyuna girdiği maçta 48. dakikada 3. golün asistini yaptı. 

Feghouli, Nijer ile 3 gün arayla oynanan 2 maçta toplamda 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Cezayir bu galibiyetle grupta 10 puanla liderliğini sürdürdü. 

Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 7 maçta 1 gol atarken, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 1 gol kaydetti. 

Cezayirli futbolcu Milli Takım formasıyla oynadığı son 3 maçta ise 2 gol attı, 2 asist yaptı. 


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