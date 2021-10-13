Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Cezayir'de 2 maçta 1 gol 2 asist yaptı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 13:17

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cezayir, deplasmanda Nijer'i 4-0 mağlup etti.

Galatasaraylı futbolcu Feghouli, ikinci yarıda oyuna girdiği maçta 48. dakikada 3. golün asistini yaptı.

Feghouli, Nijer ile 3 gün arayla oynanan 2 maçta toplamda 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Cezayir bu galibiyetle grupta 10 puanla liderliğini sürdürdü.

Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 7 maçta 1 gol atarken, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 1 gol kaydetti.

Cezayirli futbolcu Milli Takım formasıyla oynadığı son 3 maçta ise 2 gol attı, 2 asist yaptı.