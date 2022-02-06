Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 450 kilogram sucuk ve 3 bin yumurta kullanıldı

“Guinness Dünya Rekorlar Kitabı için iddialı bir girişim”

Dünya rekoruna imza atacaklarını ve iddialı bir girişimde bulunduklarını dile getiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Nasip olursa Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’mizin altıncısını düzenliyoruz. Halkımızla beraber bugün burada bir ilke daha imza atacağız. Nasip olursa dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapacağız. 25 metrekarelik sacımızda 3 bin yumurta ve 450 kilo sucukla dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapıp tescilleyeceğiz inşallah. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmek için iddialı bir girişim. İlklerin ilçesi olan Sivrihisar bir ilki daha gerçekleştirecek inşallah. Şu anda görmüş olduğunuz alanda 60 bin civarında misafirimiz var. İnşallah gelen misafirlerimizle birlikte 100 bin kişi bekliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Bugün burada nasip olursa 6 ton sucuk, sucuk ekmek ayran dağıtacağız” dedi.