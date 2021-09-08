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Vize almadan gidilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralamasında Japonya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz gidebilme sayısıyla zirvede yer aldı. Tüm ülkeleri kapsayan araştırmaya göre listenin en son sırasında ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan bulunuyor. Türkiye ise listede 57. sırada yer alıyor.



Vizesiz seyahat imkanı turistler için seyahat edilecek ülke seçiminde önemli bir yere sahip. Özellikle de zamandan ve ödenecek pek çok evrak ücreti bütçelere büyük oranda yük getirmekte.

