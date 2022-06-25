Dünyanın en yaşanabilir ilk 10 kenti

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00
<p>Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre, The Economist Dergisi tarafından hazırlanan dünyanın en yaşanabilir ilk 10 şehri belli oldu...</p> <p><em><strong>1. Viyana - Avusturya</strong></em></p>

Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre, The Economist Dergisi tarafından hazırlanan dünyanın en yaşanabilir ilk 10 şehri belli oldu...

1. Viyana - Avusturya

<p><em><strong>2. Kopenhag - Danimarka</strong></em></p>

2. Kopenhag - Danimarka

<p><em><strong>3. Zürih - İsviçre</strong></em></p>

3. Zürih - İsviçre

<p><em><strong style="box-sizing: border-box; color: #383838;">4. Calgari - Kanada</strong></em></p>

4. Calgari - Kanada

<p><em><strong style="box-sizing: border-box; color: #383838;">5. Vancouver - Kanada</strong></em></p>

5. Vancouver - Kanada

<p><em><strong>6. Cenevre - İsviçre</strong></em></p>

6. Cenevre - İsviçre

<p><em><strong>7. Frankfurt - Almanya</strong></em></p>

7. Frankfurt - Almanya

<p><em><strong>8. Toronto - Kanada</strong></em></p>

8. Toronto - Kanada

<p><em><strong>9. Amsterdam - Hollanda</strong></em></p>

9. Amsterdam - Hollanda

<p><em><strong>10. Osaka - Japonya</strong></em></p>

10. Osaka - Japonya

The Economist Dergisi Küresel Yaşanabilirlik Endeksi Osaka

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