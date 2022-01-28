Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

DHA
28 Ocak 2022 Cuma, 12:34
Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirildi. 

Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

'ACIMIZ BÜYÜK'

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. 

Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu. 

Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

'ÇOK ERKEN GİTTİ'

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. 

Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Ece Erken'nin büyük acısı: 'Keşke ben ölseydim'

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak. 


}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler