Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini alan Ece Erken'in ilk sözleri ortaya çıktı: ‘Nasıl dayanacağım’
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali, Erken'in annesine ulaştıklarını söyledi. Bali, açıklamasında Erken'in ölüm haberiyle yıkıldığını "Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" dediğini iddia etti.
Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak
Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı.
Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.
Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan
Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi
ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan
Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm
müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
ECE ERKEN İLE 7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu
Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2021 yılının haziran ayında
Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı bulunuyordu.
ECE ERKEN’İN İLK SÖZLERİNİ BİRCAN BALİ AÇIKLADI
Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali, Beyaz TV’de
yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Erken'e ulaşamadığını ancak annesiyle
konuştuğunu açıkladı.
Bali, açıklamasında şunları söyledi:
"Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum
nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl
yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak
abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."
1 MİLYON LİRALIK DAVA YÜZÜNDEN KAVGA
Beyaz TV muhabiri yaptığı açıklamada "Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekana saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor" demişti.
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