Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini alan Ece Erken'in ilk sözleri ortaya çıktı: ‘Nasıl dayanacağım’

27 Ocak 2022 Perşembe, 12:16

Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ECE ERKEN İLE 7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2021 yılının haziran ayında Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı bulunuyordu.

ECE ERKEN’İN İLK SÖZLERİNİ BİRCAN BALİ AÇIKLADI

Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali, Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Erken'e ulaşamadığını ancak annesiyle konuştuğunu açıkladı.

Bali, açıklamasında şunları söyledi:

"Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

1 MİLYON LİRALIK DAVA YÜZÜNDEN KAVGA

Beyaz TV muhabiri yaptığı açıklamada "Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekana saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor" demişti.