Ece Erken saldırı anının görüntülerini izledi!
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, Erken'in saldırı anına ilişkin görüntüleri izlediğini belirterek, "Ece görüntüleri izleyince yere çöktü ve sadece 'yapayalnız' dedi" diye konuştu.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı. Kurşunlandıktan sonra yerlerde sürüklenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Bircan Bali Ece Erken'in yaşadıklarını anlattı.
"ÇOK AZ KELİMELERLE KONUŞUYOR"
Bali açıklamasında, "Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, sadece kocasını yakınlaştırıp sordu. Sadece 'yapayalnız' dedi. Çok az kelimelerle çok zor konuşuyor" dedi.
"BEN NE KOCAMI GÖRDÜM, NE SESİNİ DUYDUM"
Bircan Bali konuşmasına şöyle devam etti:
"Ece o günü anlattı. 'Arabaya bindi gidişini izledim. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar. Geliyorum demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış. Sonra sürücü arıyor "Ben vuruldum" diyor. Şafak'ı soruyor. Şafak çok iyi diyor. Hatta sakat kalsa da ben bakarım kocama diye düşünüp hastaneye gitmiş. Erken o anları "Tam ben girerken o kadar çok kişi geldi ki. Ben ne kocamı gördüm ne sesini duydum. En son mesajı bu.' APar topar Ece'yi çıkarmışlar" dedi.
"ECE O GÜN 'GİTME' GİTMİŞ"
Seren Serengil ise açıklamasında "Ece o gün gitme demiş. Çocuklar gelemeyince ertelenmiş tatil planı. Şafak da Fikret Abi ile görüşmeye gideceğim demiş. Ece ısrar etmiş gitme diye" yorumunda bulundu.
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