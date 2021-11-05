Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı

Aksakal, "Bugün, aramızdan ayrılışının 15'inci yılında büyük devlet adamı, Başbakanımız, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i kabri başında bir kez daha saygıyla ve özlemle yad ediyoruz. O, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün asil Türk milletine emaneti olan laik, demokratik cumhuriyetin yılmaz savunucusuydu. O tüm yaşamını, ekmeğini alın teri ile kazanan onurlu insanların mücadelesine adamış değerli bir siyasetçiydi. O, tam bağımsız Türkiye idealine sıkı sıkıya bağlı gerçek bir devrimciydi. O bugün, huzur ve güven içinde geleceğini kurgulayabilen Kıbrıs’ın fatihi, 'ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen' şiarına gönül vermiş halkın Karaoğlan'ıydı" dedi.