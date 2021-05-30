<p>Chelsea, finalde Manchester City'yi 1-0 yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, Edouard Mendy bu unutulmaz hikayenin kahramanı oldu. Çünkü İngiliz ekibinin Senegalli file bekçisi, 6 yıl önce işsizdi.<br></p>
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Chelsea, finalde Manchester City'yi 1-0 yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, Edouard Mendy bu unutulmaz hikayenin kahramanı oldu. Çünkü İngiliz ekibinin Senegalli file bekçisi, 6 yıl önce işsizdi.

<p>Chelsea, tarihinin en pahalı kalecisi Kepa'ya alternatif olarak sezon başında Rennes'ten Edouard Meny'yi transfer etmek zorunda kaldı.<br></p>
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Chelsea, tarihinin en pahalı kalecisi Kepa'ya alternatif olarak sezon başında Rennes'ten Edouard Meny'yi transfer etmek zorunda kaldı.

<p>Futbola Fransa'da başlayan Mendy, 2011'de transfer olduğu 3. Lig ekibi Cherbourg'taki 3 sezonun ardından menajerinin azizliğine uğrayarak işsiz kaldığı için iş ve işçi bulma kurumuna başvurup, işsizlik parası aldı.<br></p>
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Futbola Fransa'da başlayan Mendy, 2011'de transfer olduğu 3. Lig ekibi Cherbourg'taki 3 sezonun ardından menajerinin azizliğine uğrayarak işsiz kaldığı için iş ve işçi bulma kurumuna başvurup, işsizlik parası aldı.

<p>Edouard Mendy'nin kaderi Marsilya B takımının teklifiyle değişti. 2015'in yazında 23 yaşındayken futbolu bırakmayı düşünen Mendy, Marsiyla kalesine geçtikten sonra Stade Reims'in dikkatini çekti. Ertesi yıl Reims'e imza atan ve 29 yaşında ilk profesyonel maçına çıkan file bekçisi, buradaki 3 yılın ardından da Rennes'in yolunu tuttu.<br></p>
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Edouard Mendy'nin kaderi Marsilya B takımının teklifiyle değişti. 2015'in yazında 23 yaşındayken futbolu bırakmayı düşünen Mendy, Marsiyla kalesine geçtikten sonra Stade Reims'in dikkatini çekti. Ertesi yıl Reims'e imza atan ve 29 yaşında ilk profesyonel maçına çıkan file bekçisi, buradaki 3 yılın ardından da Rennes'in yolunu tuttu.

<p>O sene Rennes'e büyük katkı veren Mendy, 2020'de Chelsea tarafından keşfedildi ve 24 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilerek, dünyanın en pahalı kalecisi Kepa'nın elinden formayı aldı.&nbsp;<br></p>
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O sene Rennes'e büyük katkı veren Mendy, 2020'de Chelsea tarafından keşfedildi ve 24 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilerek, dünyanın en pahalı kalecisi Kepa'nın elinden formayı aldı. 

<p>Rennes'teki 1 sezonunda 25 maça çıkan Senegalli kaleci, 24 lig maçının 9'unda kalesini gole kapattı. Bu sezon ise Chelsea kalesini koruyan Mendy, 31 Premier Lig maçında görev aldı.</p>
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Rennes'teki 1 sezonunda 25 maça çıkan Senegalli kaleci, 24 lig maçının 9'unda kalesini gole kapattı. Bu sezon ise Chelsea kalesini koruyan Mendy, 31 Premier Lig maçında görev aldı.

<p>Mendy, bu maçlarda kalesinde 25 gol gördü. Senegalli file bekçisi 16 karşılaşmada gol izni vermedi.&nbsp;<br></p>
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Mendy, bu maçlarda kalesinde 25 gol gördü. Senegalli file bekçisi 16 karşılaşmada gol izni vermedi. 

<p>Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea formasıyla 12 maça çıkan Edouard Mendy, 3 gole engel olamadı. Mendy, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.<br></p>
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Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea formasıyla 12 maça çıkan Edouard Mendy, 3 gole engel olamadı. Mendy, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

<p>Bu arada Senegalli kaleci Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Afrikalı kaleci unvanını elde etti.<br></p>
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Bu arada Senegalli kaleci Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Afrikalı kaleci unvanını elde etti.

<p>Şimdi Chelsea'nin 1 numarası haline gelen Mendy,&nbsp; Canizares'in 2000-2001, Navas'ın ise 2015-2016 sezonunda yakaladığı başarıyı yineleyerek tarihe geçti.<br></p>
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Şimdi Chelsea'nin 1 numarası haline gelen Mendy,  Canizares'in 2000-2001, Navas'ın ise 2015-2016 sezonunda yakaladığı başarıyı yineleyerek tarihe geçti.

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