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Edouard Mendy'nin kaderi Marsilya B takımının teklifiyle değişti. 2015'in yazında 23 yaşındayken futbolu bırakmayı düşünen Mendy, Marsiyla kalesine geçtikten sonra Stade Reims'in dikkatini çekti. Ertesi yıl Reims'e imza atan ve 29 yaşında ilk profesyonel maçına çıkan file bekçisi, buradaki 3 yılın ardından da Rennes'in yolunu tuttu.
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